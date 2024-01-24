Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden X hastalığı hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, hastalığın, gerçek hayatta karşılığının olmadığını belirterek vatandaşlara "Rahat olun" dedi. Koca ayrıca soğuk algınlığı konusunda da uyarıda bulundu.

"X'İN GERÇEK HAYATTA KARŞILIĞI YOK, SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUNUN"

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."