Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hastalığı hakkında açıklamada bulunarak konunun "Teorik anlamda" bir anlam taşıdığına ve gerçek hayatta bir karşılığının olmadığına işaret etti. Vatandaşların rahat olması gerektiğini belirten Koca, soğuk algınlığı uyarısında da bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden X hastalığı hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, hastalığın, gerçek hayatta karşılığının olmadığını belirterek vatandaşlara "Rahat olun" dedi. Koca ayrıca soğuk algınlığı konusunda da uyarıda bulundu.
"X'İN GERÇEK HAYATTA KARŞILIĞI YOK, SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUNUN"
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."