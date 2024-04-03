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WP ne zaman düzelir, Whatsap düzeldi mi?

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Whatsapp çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bugün (3 Nisan 2024) milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, alıştıkları iletişim devinin çökmesiyle şaşkına döndü. Anlık mesajlaşma platformu, beklenmedik bir arıza nedeniyle erişilemez hale geldi, temel iletişim fonksiyonları kullanılamaz duruma geldi. Peki, WP ne zaman düzelir, Whatsap düzeldi mi?

3 NİSAN 2024 WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, kullanıcılar uygulamanın erişim sorunlarından muzdarip olduklarını sosyal medyada paylaşıyorlar.

"WhatsApp çöktü mü?" milyonlarca kullanıcı bu sorunun cevabını Google üzerinden araştırıyor. iPhone ve Android telefon kullanıcıları şuanda WhatsApp'tan iletişim kuramıyor. WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta'dan ise konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

WHATSAPP MESAJIM NEDEN GİTMİYOR?

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz.

Whatsapp hata bildirimleri devam etmektedir. Hata raporu:

WP ne zaman düzelir, Whatsap düzeldi mi?

WHASTAPP HAKKINDA

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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