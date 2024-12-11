Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı

Esad'ın gidişi onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular

 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü

Afrika'daki krizi Türkiye çözdü

WP çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu 12 Aralık Perşembe?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadı. Özellikle iş iletişimi ve günlük haberleşme için bu platformları kullanan kişiler bu uygulamaların bağlı olduğu Meta'dan açıklama bekliyor. WP çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini duyurdu. Peki, WP çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu

WP ÇÖKTÜ MÜ, WHATSAPP'A NE OLDU

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini paylaştı ve şu sözleri kaydetti: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

Whatsapp son durum:

WP çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu 12 Aralık Perşembe?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Mourinho sorusuna bomba yanıt
img

"Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz"
img

Bakanlık, Köfteci Yusuf'tan sonra ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Osmangazi, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Instagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.