Dün gece Los Angeles'ta gerçekleşen Oscar ödül töreni sırasında skandal bir görüntü gerçekleşti... Oscar kazanan Will Smith, eşi üzerinden espri yapan Chris Rock'ı tokatladı. Olay sonrası Will Smith kime, neden tokat attı, Chris Rock kim merak edildi.

WİLL SMİTH KİME, NEDEN TOKAT ATTI?

Chris Rock, 1997 yılında Demi Moore'un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak ,"Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II'nin gelmesini dört gözle bekliyorum" dedi. Bir süredir saçlarını kazıtan Smith'in eşi de bu espri ile öfkelendi.

Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Saçkıran yani bilimsel olarak "alopesi" ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.

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