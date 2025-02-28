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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 28 Şubat Cuma Whatsapp neden yüklenmiyor, problem mi var?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 28 Şubat Cuma Whatsapp neden yüklenmiyor, problem mi var?
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WhatsApp, dünya çapında popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır. Ancak, 28 Şubat'de bazı kullanıcılar uygulamanın yüklenmemesi veya kasması sorununu yaşadılar. WhatsApp'ın çöktüğüne dair iddialar ortaya çıktı. WhatsApp'ın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

28 Şubat'de WhatsApp kullanıcıları, uygulamanın açılmaması, mesajların iletilmemesi veya yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaşıyor. Birçok kişi bu durumun teknik bir aksaklıktan mı yoksa genel bir erişim probleminden mi kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 28 Şubat Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor?

WHATSAPP'TA SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR?

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi ve bu nedenle WhatsApp'ta bir çökme meydana gelmediği bilinmektedir.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Whatsapp şirketinde mevcut bir problem olduğuna işaret ediyor. İşte hata raporu:

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 28 Şubat Cuma Whatsapp neden yüklenmiyor, problem mi var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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