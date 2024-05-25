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Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları!

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Dünyanın en çok popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Mesaj göndermek isteyenler mesajının gönderilmediğini görüyor ve "Bağlanıyor" uyarısı ile karşılaşıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor?

Whatsapp çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bugün (3 Nisan 2024) milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, alıştıkları iletişim devinin çökmesiyle şaşkına döndü. Anlık mesajlaşma platformu, beklenmedik bir arıza nedeniyle erişilemez hale geldi, temel iletişim fonksiyonları kullanılamaz duruma geldi. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi ve bu nedenle WhatsApp'da bir çökme meydana gelmediği bilinmektedir. Whatsapp hata bildirimleri:

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları!

Emir Ceran
Emir Ceran
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