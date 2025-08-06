Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday hangi kanalda yayınlanıyor?

2022'de yayınlanan ilk sezonuyla Netflix'in en çok ilgi gören dizilerinden biri haline gelen Wednesday, uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Yaklaşık üç yıllık bekleyişin ardından ikinci sezon, izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Wednesday ikinci sezonu hakkında bütün merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

WEDNESDAY HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Severek izlenen dizi Wednesday, uzun bir bekleyişin ardından Netflix platformunda izleyicisiyle yeniden buluşuyor. İlk sezonuyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edinen yapım, ikinci sezonuyla heyecanı kaldığı yerden devam ettiriyor. Gotik atmosferi, sıradışı karakterleri ve gizem dolu hikayesiyle öne çıkan Wednesday, yeni sezonunda da izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

WEDNESDAYİKİNCİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Toplam sekiz bölümden oluşan dizinin ikinci sezonu iki parça hâlinde izleyiciyle buluşacak. İlk dört bölüm 6 Ağustos 2025'te Netflix'te yayınlanacak. Geriye kalan dört bölüm ise 3 Eylül 2025'te platformda yerini alacak. Wednesday hayranları, bu sezonu iki aşamada takip edecek.