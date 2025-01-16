Netflix'in popüler yapımı Wednesday için geri sayım başladı. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken yapım sadece konusuyla değil, aynı zamanda oyunculukları, çekim yerleri, kostümleri, müzikleri ve danslarıyla da çok konuşulmuştu. Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

WEDNESDAY KONUSU NE?

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da olan Wednesday gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix dijital platformunda yayınlanan Wednesday dizisinin ilk sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor. İlk sezon 1 saatten az bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Wednesday dizisi hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Wednesday hayranları dizinin 2. sezonunun çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Dizinin 2. Sezonu ilk sezon olduğu gibi Netflix ekranlarında yayınlanacak.

Wednesday dizisinin sayfasında dizinin yeni sezonunun yolda olduğu söyleniyor.

WEDNESDAY 2. SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Netflix, 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını resmi olarak duyurdu. İlk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan dizi, yeni sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Gotik atmosferi, kara mizahı ve etkileyici karakterleriyle dizinin ikinci sezonu şimdiden merakla bekleniyor.