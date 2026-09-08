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Waternet, su deneyimini içme suyundan duşlara taşıyor

Waternet, su deneyimini içme suyundan duşlara taşıyor
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Su kaynakları üzerindeki baskının arttığı bir dönemde, evlerde suyun daha bilinçli kullanılması giderek daha fazla önem kazanıyor. Waternet, duşta su kalitesi ve tüketimini birlikte ele alan yeni ürünü Palma filtreli duş başlığıyla, standart duş başlıklarına kıyasla %33’e varan su tasarrufu potansiyeli sunuyor.

Türkiye’de kişi başına yıllık kullanılabilir su miktarı 2000 yılında 1.652 metreküp seviyesindeyken 2024’te 1.308 metreküpe geriledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre yaklaşık yüzde 21’lik bu düşüş, su kaynaklarının günlük yaşamda daha verimli ve bilinçli kullanılmasına yönelik çözümlerin önemini artırıyor.

Su deneyimini içme suyunun ötesine taşımayı hedefleyen Waternet, ürün portföyünü Palma filtreli duş başlığıyla banyoya taşıyor. Çok aşamalı filtreleme sistemi ile duş suyunun kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan Palma, su tasarrufuna yönelik tasarımıyla da standart duş başlıklarına kıyasla %33’e varan su tasarrufu potansiyeli sunuyor. Kullanım koşullarına bağlı olarak bu tasarrufun kişi başına yılda yaklaşık 7.500 litreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Su kalitesi, kişisel bakım ve su tasarrufu bir arada!

Yeni filtreli duş başlığıyla Waternet’in su deneyimini banyoya taşıdığını belirten Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, “Waternet olarak suyu yalnızca içme suyu odağında değil, günlük yaşamın tamamına dokunan bir deneyim olarak ele alıyoruz. Palma ile bu yaklaşımımızı banyoya taşıyor; kullanıcıların duş suyunun kalitesini ve su tüketimini birlikte düşünmelerine olanak sağlayan yeni bir çözüm sunuyoruz. Çok aşamalı filtreleme sistemi ve su tasarrufuna yönelik tasarımıyla Palma’nın günlük duş rutinine daha bilinçli ve konforlu bir deneyim katmasını hedefliyoruz” dedi.

Palma, çok aşamalı filtreleme sistemiyle duş suyundaki tortu, kum ve pas gibi fiziksel partiküllerin tutulmasına ve klorun azaltılmasına yardımcı oluyor. Gövde filtrasyonuna ek olarak duş başlığında da filtreleme sistemi bulunan ürün, farklı filtre katmanlarıyla suyun daha etkin şekilde filtrelenmesini destekliyor. Su tasarrufuna yönelik tasarımıyla Waternet’in ürün portföyünü içme suyunun ötesine taşıyan Palma duş rutinine yeni bir boyut katıyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Haberler.com
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