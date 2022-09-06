Son dakika gelen haberlere göre, Tokat'ta MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 yaralı olduğu belirtildi. Bunun ardından vatandaşlar, Vural Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Vural Özdemir'in sağlık durumu nasıl? merak etti. İşte detaylar...

Erbaa ilçesi Koçak Köy yolunda meydana gelen olayda, MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. Vural Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Vural Özdemir'in sağlık durumu nasıl? Vural Özdemir'in hayatı ve biyografisi!

VURAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Vural Özdemir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Tokat İli, Erbaa İlçesi, Tanoba Belde Belediye Başkan adayı oldu.

VURAL ÖZDEMİR'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Başkan Özdemir hafif yaralı olarak atlatırken, MHP'li meclis üyesi yaralandı.

Silahlı saldırıda Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise ateşli silah saldırısı sonucu kafa bölgesinden yaralandı.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Başkan Özdemir, aracı ile yoluna devam ederek 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.