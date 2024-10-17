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Vural Çelik kimdir, kaç yaşında?

Vural Çelik kimdir, kaç yaşında?
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Sevilen oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Bu acı haberin ardından Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? merak edildi. Peki, Vural Çelik kim, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Vural Çelik kimdir? Sevilen oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Bu acı haberin ardından Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? merak edildi. Peki, Vural Çelik kim, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde!

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik 1973, Ankara doğumlu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusuydu.

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.

Vural Çelik 2014 yılında kalp krizi geçirmiştir.

Vural Çelik kimdir, kaç yaşında?

17 Ekim 2024'te hayatını kaybetti. Haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, X hesabı üzerinden "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" yazarak duyurdu.

VURAL ÇELİK'İN FİLMLERİ

  • Canını Sevdiğim İstanbul- 2009-Ziyan Zebiloğlu
  • Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) Erdem
  • Organize İşler (2005) Kumarhane Müdürü
  • Avrupa Yakası (2004-2008) Kubilay Peynircioğlu
  • Güneş Yanıkları (2000) Ferhat
  • Herşey Çok Güzel Olacak (1998) Bardaki Genç
  • Bir Demet Tiyatro (1997) Gazeteci Çocuk
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