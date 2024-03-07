Volkan Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Volkan Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı İstanbul SilivriBelediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Volkan Yılmaz, 17 Ocak 1972 tarihinde İstanbul Silivri'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul Büyükçekmece'de bitiren Volkan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldu. Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesidir.