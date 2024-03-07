Üye Girişi
Haberler

Volkan Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Cumhur İttifakı İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Volkan Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Volkan Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Volkan Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı İstanbul SilivriBelediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Volkan Yılmaz, 17 Ocak 1972 tarihinde İstanbul Silivri'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul Büyükçekmece'de bitiren Volkan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldu. Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesidir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Volkan Yılmaz İstanbul AK Parti Silivri Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? Abdurrahman Dursun kimdir? AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları neden kaldırıldı? Şadi Yazıcı kimdir? AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli? Kenan Zeren kimdir? Yeniden Refah Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren kaç yaşında ve nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title