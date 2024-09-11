11 Eylül'de Valorant oyuncuları, oyuna giriş yapamama, sunucuya bağlanamama veya oyunun açılmaması gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu tür durumlar, genellikle oyunun sunucularında yaşanan bir kesinti ya da bakım çalışmasından kaynaklanabiliyor. Peki, Volarant düzeldi mi? Volarant'a neden girilmiyor? 11 Eylül Çarşamba Volarant düzelecek mi?

VOLARANT'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcı raporları Valorant şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

VOLARANT NEDİR?

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan, ücretsiz oynanabilen çok oyunculu bir taktiksel birinci şahıs nişancı oyunudur. İlk kez Ekim 2019'da "Project A" kod adıyla duyurulan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta sürecine başladı. Büyük ilgi gören bu süreçten sonra, Valorant 2 Haziran 2020 tarihinde resmi olarak oyuncularla buluştu. Oyun, strateji ve takım oyununa dayalı yapısıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.