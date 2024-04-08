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Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti

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Vizontele, 2001 yapımı Yılmaz Erdoğan - Ömer Faruk Sorak filmidir. Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde devam etmiştir. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2004 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.

VİZONTELE FİLMİ KONUSU NEDİR?

1974 yılının başında Van'ın Gevaş ilçesine televizyon gelmesini anlatıyor. Burası, her şeyin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali televizyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
  • Demet Akbağ - Sıti Ana
  • Altan Erkekli - Nazmi
  • Cem Yılmaz - Fikri
  • Şebnem Sönmez - Gülizar
  • Bican Günalan - Sezgin
  • Erdal Tosun - Şeyhmuz
  • Cezmi Baskın - Latif
  • Meral Çetinkaya - Nevin
  • Yasemin Alkaya - Gülşen
  • Zeynep Tokuş - Asiye
  • İclal Aydın - Reyhan
  • Erkan Can - Mela Hüseyin
  • Tolga Çevik - Nazif
  • Mesut Çakarlı - Rıfat
  • Tuncer Salman - Ahmet
  • Serhat Özcan - Engin
  • Şafak Sezer - Veli
  • Şener Kökkaya - Basri
  • Zerrin Sümer - Zerrin
  • Selahattin Taşdöğen - Simo
  • Betül Arım - İsmihal
  • Sinan Bengier - Cevat
  • Deniz Erdoğan - Cevdet
  • Yaşar Akın - İhsan
  • Caner Alkaya - İso
  • Şenol Bali - Yılmaz
  • Şahin Yaylı - Musto
  • Sinan Kılıç - Aykut
  • Köksal Engür - Tekin
  • Can Kahraman - Ezo
  • Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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