Yılmaz Erdoğan'ın en sevilen filmlerinin başında olan Vizontele filmi, yıllar geçse de popülerliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Sinemanın ardından televizyon ekranlarında da büyük yankı uyandıran Vizontele filmi, bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Peki, Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti

Vizontele, 2001 yapımı Yılmaz Erdoğan - Ömer Faruk Sorak filmidir. Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde devam etmiştir. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2004 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.

VİZONTELE FİLMİ KONUSU NEDİR?

1974 yılının başında Van'ın Gevaş ilçesine televizyon gelmesini anlatıyor. Burası, her şeyin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali televizyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE OYUNCULARI KİMLERDİR?