Veysel Yavuz kimdir? HÜDA PAR Sakarya Belediye Başkan Adayı Veysel Yavuz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Sakarya Belediye Başkan Adayı Veysel Yavuz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Veysel Yavuz kimdir? HÜDA PAR Sakarya Belediye Başkan Adayı Veysel Yavuz nereli? Detaylar haberimizdedir…

VEYSEL YAVUZ KİMDİR?

Veysel Yavuz, 1979 yılında Adana'da dünyaya geldi ve ilkokul ile ortaokul eğitimini burada tamamladı. Adalet ön lisans, Uluslararası İlişkiler lisans ve Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme yüksek lisans bölümlerinden mezun oldu. Eğitimi boyunca akademik başarılar elde etti ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. HÜDA PAR'ın Adana il teşkilatının kurucu başkanlığını üstlendi ve daha sonra Kocaeli ve Sakarya il başkanlıklarında görev aldı. Halen HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyeliği ve teşkilat başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Evli olan Yavuz'un dört çocuğu bulunmaktadır.