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Venom 3 ne zaman çıkacak?

Venom 3 ne zaman çıkacak?
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Venom serisinin üçüncü filmi ne zaman vizyona girecek sorusu, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Filmin çıkış tarihi hakkında tahminler yapılıyor. İlk iki filmi büyük beğeni toplayan Venom serisinin yeni filmi için beklentiler oldukça yüksek.

Venom serisinin üçüncü filmi için geri sayım heyecanı sinemaseverler arasında sürüyor. İlk iki filmde Tom Hardy'nin canlandırdığı Venom karakteri, izleyicilerden büyük ilgi görmüş ve dünya çapında gişe rekorları kırmıştı. Şimdi ise, serinin hayranları gözlerini üçüncü filme çevirmiş durumda. "Venom 3" filminin çıkış tarihi sinema dünyasında merakla beklenirken, filmin ne zaman vizyona gireceği konusunda çeşitli tahminler yapılmaya devam ediliyor. Peki, Venom 3 ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

VENOM 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor ve Juno Temple'ın başrolde yer aldığı Venom 3, 25 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek.

Venom 3 ne zaman çıkacak?

VENOM 3 KONUSU NEDİR?

Serinin önceki filmleri, aksiyon dolu sahneleri, çarpıcı görsel efektleri ve Tom Hardy'nin etkileyici performansı ile büyük beğeni toplamıştı. Bu yüzden üçüncü film için beklentiler oldukça yüksek. Filmin hikayesinin, Venom karakterinin daha karanlık ve derin yönlerini keşfedeceği, yeni güçlü düşmanlarla karşı karşıya kalacağı yönünde spekülasyonlar bulunuyor. Ayrıca, Marvel evreni ile olası kesişim noktaları ve sürpriz sahneler, sinemaseverlerin heyecanını artırıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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