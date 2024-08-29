30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları milyonlarca vatandaş tarafından büyük heyecanla ve coşkuyla bekleniyor. Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024?

VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI SAAT KAÇTA 2024?

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi, 30.08.2024 tarihinde Vatan Caddesi'nde yapılacaktır. 30 Ağustos Cuma günü saat 06.00'dan, program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde belirlenmiştir:

KAPANACAK YOLLAR

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler,

• D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri

• Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

• Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

• Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım

• Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım

• Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçin'den) Vatan Caddesi'ne Katılım

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

• Turgut Özal Millet Caddesi

• Fevzipaşa Caddesi

• Atatürk Bulvarı

• D 100 Karayolu

• O-3 Hal Yolu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.