Üye Girişi
Haberler

Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları milyonlarca vatandaş tarafından büyük heyecanla ve coşkuyla bekleniyor. Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024?

VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI SAAT KAÇTA 2024?

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi, 30.08.2024 tarihinde Vatan Caddesi'nde yapılacaktır. 30 Ağustos Cuma günü saat 06.00'dan, program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde belirlenmiştir:

KAPANACAK YOLLAR

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler,

• D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri

• Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

• Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

• Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım

• Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım

• Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçin'den) Vatan Caddesi'ne Katılım

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

• Turgut Özal Millet Caddesi

• Fevzipaşa Caddesi

• Atatürk Bulvarı

• D 100 Karayolu

• O-3 Hal Yolu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Vatan Caddesi Vatan Caddesi Gündem Eğitim Yaşam Kültür Sanat Haberler

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024? Las Palmas Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajlar ve sözleri! Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi? Trabzonspor St Gallen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor St Gallen golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title