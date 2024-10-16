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Vapur seferleri iptal mi? İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu?

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu?
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İstanbul'da bugün vapur seferleri iptal mi ve 16 Ekim Çarşamba günü vapur seferleri neden çalışmıyor sorularına yanıt aranıyor. Hangi hatlar iptal edildi ve İstanbul vapur seferleri ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Peki, vapur seferleri iptal mi? İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu?

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da kış aylarının gelmesiyle beraber olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Şehir Hatları vapur seferleriyle ilgili açıklamada bulundu. İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu ve ne zaman seferler devam edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vapur seferleri iptal mi? İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu? Detaylar haberimizdedir...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu?

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Beykoz- Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz- Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferlerin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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