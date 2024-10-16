Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da kış aylarının gelmesiyle beraber olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Şehir Hatları vapur seferleriyle ilgili açıklamada bulundu. İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu ve ne zaman seferler devam edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vapur seferleri iptal mi? İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu? Detaylar haberimizdedir...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Beykoz- Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz- Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferlerin gerçekleştirilemediği kaydedildi.