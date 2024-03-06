VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri!

Vapur seferleri iptal mi? Merak ediliyor. İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri!

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur yağışı, yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. İstanbul içerisinde birçok ulaşım seferi iptal edildi. İstanbul büyükşehir belediyesine bağlı olarak çalışan hatlar arasında iptal olanlar, İBB tarafından sağlanan verilere göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Henüz 6 Mart Çarşamba günü iptal edilmekte olan vapur seferi bulunmamaktadır.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLACAK MI?

Buna göre bugün Vapur seferleri iptal edilmemiştir. İlerleyen saatlerde iptal edilme ihtimali olan seferleri kontrol etmek ve seferlerin iptal durumu hakkında bilgi edinebilmekte için haberimiz içerisinde yer almakta olan VAPUR SEFERLERİ İPTAL DURUMU SORGULAMA LİNKİ'ne tıklayarak İBB resmi sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL DURUMU SORGULAMA LİNKİ