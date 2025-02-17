Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
Hakkında tahliye kararı verilen Ayşe Barım, savcılığın itirazıyla yeniden tutuklandı

Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yine tutuklandı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza

Vapur seferleri iptal mi 18 Şubat Salı?

Vapur seferleri iptal mi 18 Şubat Salı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak edildi. Peki, Vapur seferleri iptal mi 18 Şubat Salı?

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin durumu merak edildi ve Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruları takip edildi. Peki,Vapur seferleri iptal mi 18 Şubat Salı?

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji uyarısı:
Marmara'nın Kuzey ve Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bolu ve Karabük'ün Yükseklerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) beklendiğinden başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz (Zonguldak Kastamonu arası) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (17.02.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İptal sefer bilgileri için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
img

Türkiye'ye 5 milyar dolar geliyor
img

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Vahide Perçin'i aldattı mı? Altan Gördüm tüm bilinmeyenlerini anlattı

Vahide Perçin'i aldattı mı? Ünlü oyuncu yıllar sonra her şeyi anlattı
Gözaltına alınan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan belediye başkanı serbest bırakıldı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.