Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin durumu merak edildi ve Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruları takip edildi. Peki,Vapur seferleri iptal mi 18 Şubat Salı?

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji uyarısı:

Marmara'nın Kuzey ve Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bolu ve Karabük'ün Yükseklerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) beklendiğinden başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz (Zonguldak Kastamonu arası) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (17.02.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

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