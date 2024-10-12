Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?

Van Rojin Kabaiş bulundu mu son dakika! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de sahile gitmek için arkadaşlarına haber verdikten sonra kayıplara karıştı. O günden bu yana Kabaiş'ten haber alınamazken, Van Valiliği koordinesinde arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, genç kadını bulmak için göl, kıyı, sazlık ve metruk alanları taramaya devam ediyor. Son olarak Kabaiş'e ait bazı eşyalar bulunmasına rağmen kendisine hala ulaşılamadı. Peki, Van'da Rojin Kabaiş bulundu mu? Son durum...

VAN ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA

Van Gölü çevresinde ve kıyıya yakın alanlarda Rojin Kabaiş'i bulmak için 217 personelden oluşan 52 ekip seferber edildi. Çalışmalar, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, su altında ve karada devam ediyor. 5 gemi, 4 bot, jetski, ve sonar cihazları gibi ileri teknoloji ekipmanlar kullanılarak Van Gölü'nün derinlikleri ve çevresi titizlikle taranıyor.

Son olarak Çanakkale ve Samsun'dan getirilen daha gelişmiş yandan taramalı sonar cihazları arama sürecine dahil edildi. Aynı zamanda iki helikopter ve bir insansız hava aracı (İHA) da havadan destek veriyor. Özel eğitimli arama köpekleri ile çevik kuvvet ve jandarma ekipleri de bölgede gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rojin Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu duyurmuştu. Bu bilginin ardından arama çalışmaları yoğunlaştırıldı ve özellikle bu bölgeye odaklanıldı.

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU SON DAKİKA!

Rojin Kabaiş henüz bulunamadı. 27 Eylül'den bu yana süren arama çalışmaları, su altı ve karada büyük bir titizlikle devam ediyor. Kabaiş'in sahil kenarında çakıl taşı toplamak amacıyla ayrıldığı biliniyor ve en son sahilde bulunan cep telefonu ve kulaklığı, araştırmaların odak noktası haline geldi.

Gölün derinliklerinde sonar cihazlarıyla yapılan taramalar, kıyı şeridindeki metruk yapılar ve sazlık alanlar polis ekipleri tarafından titizlikle kontrol ediliyor. Çalışmalar, özellikle son bulunan başörtüsünün çevresinde yoğunlaştı. Ancak tüm bu çabalara rağmen Rojin Kabaiş'in bulunmasına yönelik henüz olumlu bir gelişme yaşanmadı.

Arama çalışmaları, Kabaiş'in ailesi ve yakınlarının büyük bir umutla bekleyişini sürdürdüğü Van Gölü sahili ve çevresinde aralıksız devam ediyor. Van Valiliği ise tüm imkânların seferber edildiğini ve arama çalışmalarının sonuçlanana kadar süreceğini belirtti.