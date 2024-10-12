Üye Girişi
Haberler

Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?

Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Rojin Kabaiş son dakika haberi! Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kayboldu. Çakıl taşı toplamak için sahile gitmek üzere evinden ayrılan genç kadın günlerdir aranıyordu. Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla hem karada hem de Van Gölü'nde yoğun bir arama çalışması devam ediyordu. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu? Son dakika kayıp Rojbin Kabaiş son durum...

Van Rojin Kabaiş bulundu mu son dakika! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de sahile gitmek için arkadaşlarına haber verdikten sonra kayıplara karıştı. O günden bu yana Kabaiş'ten haber alınamazken, Van Valiliği koordinesinde arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, genç kadını bulmak için göl, kıyı, sazlık ve metruk alanları taramaya devam ediyor. Son olarak Kabaiş'e ait bazı eşyalar bulunmasına rağmen kendisine hala ulaşılamadı. Peki, Van'da Rojin Kabaiş bulundu mu? Son durum...

VAN ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA

Van Gölü çevresinde ve kıyıya yakın alanlarda Rojin Kabaiş'i bulmak için 217 personelden oluşan 52 ekip seferber edildi. Çalışmalar, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, su altında ve karada devam ediyor. 5 gemi, 4 bot, jetski, ve sonar cihazları gibi ileri teknoloji ekipmanlar kullanılarak Van Gölü'nün derinlikleri ve çevresi titizlikle taranıyor.

Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?

Son olarak Çanakkale ve Samsun'dan getirilen daha gelişmiş yandan taramalı sonar cihazları arama sürecine dahil edildi. Aynı zamanda iki helikopter ve bir insansız hava aracı (İHA) da havadan destek veriyor. Özel eğitimli arama köpekleri ile çevik kuvvet ve jandarma ekipleri de bölgede gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rojin Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu duyurmuştu. Bu bilginin ardından arama çalışmaları yoğunlaştırıldı ve özellikle bu bölgeye odaklanıldı.

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU SON DAKİKA!

Rojin Kabaiş henüz bulunamadı. 27 Eylül'den bu yana süren arama çalışmaları, su altı ve karada büyük bir titizlikle devam ediyor. Kabaiş'in sahil kenarında çakıl taşı toplamak amacıyla ayrıldığı biliniyor ve en son sahilde bulunan cep telefonu ve kulaklığı, araştırmaların odak noktası haline geldi.

Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?

Gölün derinliklerinde sonar cihazlarıyla yapılan taramalar, kıyı şeridindeki metruk yapılar ve sazlık alanlar polis ekipleri tarafından titizlikle kontrol ediliyor. Çalışmalar, özellikle son bulunan başörtüsünün çevresinde yoğunlaştı. Ancak tüm bu çabalara rağmen Rojin Kabaiş'in bulunmasına yönelik henüz olumlu bir gelişme yaşanmadı.

Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?

Arama çalışmaları, Kabaiş'in ailesi ve yakınlarının büyük bir umutla bekleyişini sürdürdüğü Van Gölü sahili ve çevresinde aralıksız devam ediyor. Van Valiliği ise tüm imkânların seferber edildiğini ve arama çalışmalarının sonuçlanana kadar süreceğini belirtti.

Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Haberler.com Özel Sahil Güvenlik Soğuk Haber Son Dakika Jandarma Van Gölü 3-sayfa Güncel Rojin Yaşam AFAD Van Son Dakika

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar

Korkunç olay: Göl kenarında elleri, ayakları, ağzı bağlı yarı baygın halde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.