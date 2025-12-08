Haberler

Van'ın 2 ilçesinde 11 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Van'ın 2 ilçesinde 11 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Güncelleme:
VAN'da etkili olan kar yağışı, Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapattı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi. İlçe merkezinde kar temizleme çalışması başlatıldı. Ferit Mamedi, su sorunu yaşanan Türkiye'de kar yağışının sevindirici olduğunu belirtti.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıkla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kardan dolayı Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı. Esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.

Kar altında yürüyen Ferit Mamedi, "Şu an lapa lapa kar yağıyor. Kar yağışına sevindik. İnşallah bu yıl fazla kar yağar. Kuraklık nedeniyle Türkiye'de zaten su sorunu var. Bunu bölgemizde de hissediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
