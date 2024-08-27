Valorant, Riot Games tarafından Microsoft Windows için geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz, çok oyunculu bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Ancak, 27 Ağustos'ta birçok oyuncu Valorant'ta sorun yaşayıp yaşamadığını merak ediyor. Oyunun çöküp çökmediği ve bu sorunun genel bir problem olup olmadığı konusunda oyuncular arasında yoğun bir araştırma var. Oyuncular, Valorant'ta yaşanan sorunların kaynağını öğrenmek için bu durumu yakından takip ediyor. Peki, Valorant çöktü mü? Valorant'a neden girilmiyor? 27 Ağustos son dakika gelişmesi...

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Valorant şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.