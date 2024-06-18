Valorant çöktü mü? 18 Haziran Valorant sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor?

Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var, problem ne sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından büyük bir heyecanla oynanan popüler FPS oyunu Valorant, beklenmedik bir şekilde erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Peki, Valorant çöktü mü? 18 Haziran Valorant sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor?

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Valorant'ta bu akşam saatlerinde çeşitli sorunlar yaşandı. Bugün Valorant oyuncuları, oyun sunucularına bağlanma ve maçlara giriş yapma konusunda ciddi problemler yaşadı. Birçok kullanıcı, oyun sırasında aniden bağlantılarının koptuğunu veya oyun istemcisinin hiç açılmadığını rapor etti. Oyuncular problemin kaynağını merak etti ama henüz resmi açıklama gelmedi. İşte hata raporu: