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Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete 10 Temmuz atama kararları neler?

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Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 5 ilin valisi değişti. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, Resmi Gazete 10 Temmuz atama kararları neler?

Resmi Gazete 10 Temmuz vali atamaları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı. Resmi Gazete vali atamaları 2024! Resmi Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete 10 Temmuz atama kararları neler?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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