Vali Önder Bozkurt Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu

Ağrı’da son günlerde etkisini artıran yağışların ardından su debisinde yükseliş yaşanan Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulunuldu. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, baraj sahasını ziyaret ederek mevcut durum hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İnceleme sırasında barajdaki su seviyesi, güvenlik durumu ve yürütülen teknik çalışmalar değerlendirildi.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yağışlarla birlikte barajdaki su miktarında artış yaşandığı ve gerekli kontrollerin düzenli şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Vali Bozkurt, vatandaşların güvenliği açısından ilgili kurumların sahada koordineli biçimde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN BARAJDA YOĞUN TAKİP

Vali Önder Bozkurt’un gerçekleştirdiği incelemelerde özellikle son dönemde etkili olan yağışların baraj üzerindeki etkileri ele alındı. Yetkililer, su seviyesinin anlık olarak takip edildiğini ve olası risklere karşı gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Baraj çevresinde yürütülen çalışmalar kapsamında teknik ekiplerin düzenli kontroller gerçekleştirdiği, su tahliye sistemlerinin kontrol altında tutulduğu ve sahadaki gözlem faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi. İncelemeler sırasında ilgili kurum temsilcileri tarafından Vali Bozkurt’a detaylı sunum yapıldı.

Vali Bozkurt, özellikle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından sürecin hassasiyetle takip edildiğini ifade ederek, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yağışlara bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgili ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Baraj çevresinde görev yapan teknik personel ve saha ekipleri tarafından risk analizleri yapılırken, olası taşkın ve su baskınlarına karşı da gerekli hazırlıkların sürdürüldüğü kaydedildi.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında meteorolojik verilerin yakından takip edildiği, ihtiyaç halinde hızlı müdahale için ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları dikkate almasının önem taşıdığını ifade etti.

Ağrı Valiliği tarafından yürütülen takip ve kontrol çalışmalarının, hava şartlarının normale dönmesine kadar titizlikle devam edeceği bildirildi.

Haber: Servet Arslan