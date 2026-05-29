Vali Gül, çağ açıp çağ kapatan hükümdarı dualarla yad etti

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve protokol üyeleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Fatih Camii Haziresi'nde bulunan türbede gerçekleştirilen ziyarette, İstanbul'u fethederek yeni bir çağın başlamasına öncülük eden Fatih Sultan Mehmet Han rahmet, minnet ve dualarla yad edildi.