Vali Bozkurt, Yayladağı heyetini ağırladı

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, memleketi Hatay’ın Yayladağı ilçesinden gelen geniş katılımlı heyeti makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette belediye, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar yer aldı. Vali Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

GENİŞ KATILIMLI ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Ziyarete Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Cemil Ceylan, MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nevzat Gonca, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, imamlar, STK temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

BOZKURT’TAN TEŞEKKÜR VE BAŞARI MESAJI

Misafirleriyle yakından ilgilenen Vali Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, yürütülen hizmetlerin önemine dikkat çekti. Yayladağı Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların çalışmalarını takdir eden Bozkurt, tüm katılımcılara görevlerinde başarılar dileyerek yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Haber: Servet Arslan