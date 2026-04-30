Vali Bozkurt sağlık merkezlerini yerinde inceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü ve sağlık yöneticileriyle birlikte kentteki önemli sağlık tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ahmed-i Hani Aile Sağlığı Merkezi, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile Merkez Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlara sunulan hizmetler detaylı şekilde ele alındı.

SAĞLIK HİZMETLERİ YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret kapsamında sağlık kuruluşlarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen projeleri yerinde inceledi. Vatandaşların daha hızlı ve etkin sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yapılan düzenlemelerin önemine dikkat çeken Bozkurt, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

YENİ HİZMET BİNASIYLA KALİTE ARTIYOR

Depremsellik riski taşıyan eski binasından taşınarak Gazi Mahallesi’nde yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret eden Vali Bozkurt, yeni binanın sunduğu imkanlara dikkat çekti. Modern fiziki koşulların hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Bozkurt, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Haber: Servet Arslan