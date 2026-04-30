Vali Bozkurt sağlık merkezlerini yerinde inceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kentteki aile sağlığı merkezleri ve sağlık tesislerini ziyaret ederek sunulan hizmetleri yerinde değerlendirdi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü ve sağlık yöneticileriyle birlikte kentteki önemli sağlık tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ahmed-i Hani Aile Sağlığı Merkezi, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile Merkez Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlara sunulan hizmetler detaylı şekilde ele alındı.

SAĞLIK HİZMETLERİ YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret kapsamında sağlık kuruluşlarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen projeleri yerinde inceledi. Vatandaşların daha hızlı ve etkin sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yapılan düzenlemelerin önemine dikkat çeken Bozkurt, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

YENİ HİZMET BİNASIYLA KALİTE ARTIYOR

Depremsellik riski taşıyan eski binasından taşınarak Gazi Mahallesi’nde yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret eden Vali Bozkurt, yeni binanın sunduğu imkanlara dikkat çekti. Modern fiziki koşulların hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Bozkurt, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Haber: Servet Arslan

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü

Komşuda alarm zilleri çalıyor! Tarihi dip seviye görüldü
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'e yeni görev
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

ABD senato adayından Türkiye'ye skandal "Ayasofya" tehdidi
Geri sayım başladı! Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak

Aman dikkat! Binlerce telefon saatler sonra iletişime kapatılacak
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi