Vali Bozkurt deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ve Milletvekili Ruken Kilerci, Patnos’ta meydana gelen depremin ardından etkilenen köylerde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, depremden etkilenen yerleşim alanlarında incelemelerde bulunarak yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Vali Bozkurt ve beraberindeki heyet, Kucak ve Dizginkale köyleri ile Adilova mezrasında incelemelerde bulundu. Ziyarete vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve ilk veriler ışığında ihtiyaçların belirlenerek gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

Ağrı Valiliği koordinesinde Patnos Kaymakamlığı, AFAD ve jandarma ekiplerinin depremin ilk anından itibaren sahada aktif rol aldığı belirtildi. Vali Bozkurt, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sürecin yakından takip edildiğini vurguladı. Bölgede yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
