Vakkas Açar kimdir? CHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı ise Vakkas Açar oldu. Vakkas Açar kimdir? Vakkas Açar nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

VAKKAS AÇAR KİMDİR?

Besni CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar, 01 Kasım 1978 tarihinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kesmetepe'de tamamladıktan sonra lise eğitimini Çakırhüyük Beldesi'nde aldı. Şu anda Adıyaman Üniversitesi'nde Muhasebe Bölümü öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

2009-2014 yılları arasında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı görevine seçildi.