VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yapılacak olan personel alımı duyuruldu. Alım detayları ve başvuru koşulları ilerleyen günlerde açıklanacak. İlgili tüm bilgiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Peki, VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı 2025 yılı itibarıyla kamu sektöründe iş arayan adayların dikkatini çekti. 2025 yılında çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyuran Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilan edilen pozisyonlarla istihdam fırsatı sunuyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 personel alımı başvuru şartları nedir, hangi tarihler arasında başvuru yapılacak, kadrolar hangileri? İşte detaylar…
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı 2025 başvuruları 7 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 20 Mayıs Salı günü sona erecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak adayların 7 Mayıs 2025 - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE KAÇ PERSONEL ALINACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılı personel alımı kapsamında toplam 78 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Alımlar, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
- ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (20/05/1990 ve sonrası doğumlu olanlar.)
- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yapılan pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. (Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar da diğer şartları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç, son başvuru tarihi itibarıyla başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.