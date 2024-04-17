Vajinal akıntı genellikle kadınlarda doğal bir durumdur ve normal olarak kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda enfeksiyonlara işaret edebilecek anormal akıntı tipleri de mevcuttur. Bu tür akıntılar genellikle sarı veya yeşil renkte olabilir ve koyu kıvamda veya kötü kokulu olabilir. Özellikle mantar veya bakteriyel enfeksiyonlar bu tür anormal akıntılara neden olabilir. Vajinal akıntı neden olur? Kadınlarda akıntı neden olur, sebepleri neler? İşte detaylar...

AKINTI NEDEN OLUR?

Normal vajinal akıntı, vücudun doğal bir temizlik ve koruma mekanizmasıdır. Cinsel uyarılma, yumurtlama gibi durumlarda bu akıntıda artış yaşanması normaldir. Egzersiz, doğum kontrol hapları veya duygusal stres gibi faktörler de akıntıda artışa neden olabilir. Ancak, anormal vajinal akıntı genellikle bir enfeksiyonun işaretidir. Vajinanın normal bakteri dengesinde meydana gelen değişiklikler akıntının kokusunu, rengini veya kıvamını etkileyebilir. Bu tür değişiklikler fark edildiğinde bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

AKINTI SEBEPLERİ NELER?