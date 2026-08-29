Uzmandan Marmara uyarısı: 7’den büyük deprem ihtimali artıyor

Adalar açıklarında meydana gelen deprem, Marmara’daki deprem riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Gazi Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Adalar fayının durumundan Marmara’da beklenen büyük depreme kadar kritik değerlendirmelerde bulundu. Özmen, meydana gelen depremin Adalar fayının aktif olduğunu gösterdiğini belirterek bölgedeki riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"ADALAR FAYI AKTİF"

Adalar açıklarında meydana gelen depremin ardından fayın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Bülent Özmen, “Ölü fay üzerinde herhangi bir deprem meydana gelmez” ifadelerini kullandı. Yaşanan depremin Adalar fayının aktif olduğunu gösterdiğini belirten Özmen, Marmara’daki deprem tehlikesine dikkat çekti.

“ADALAR FAYI ÖLÜ DİYEN SADECE ŞENER ÜŞÜMEZSOY”

Adalar fayının aktifliği konusunda farklı görüşler bulunduğunu ifade eden Özmen, “Adalar fayı ölü diyen sadece Şener Üşümezsoy” dedi. Özmen, son depremin Marmara’daki fayların durumunun yeniden değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

“MARMARA’NIN DEPREM TEHLİKESİ ÇOK YÜKSEK”

Adalar depreminin Marmara için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu söyleyen Özmen, “Adalar depremi, Marmara’nın deprem tehlikesinin ne kadar yüksek olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı” değerlendirmesinde bulundu.

“7’DEN BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Marmara’da yaşanabilecek büyük depreme ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulunan Özmen, “Marmara’dan 7’den büyük deprem olma olasılığı her geçen gün artıyor” dedi.

“6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN DAHA KÖTÜ BİR MANZARA OLABİLİR”

Türkiye’nin deprem riski açısından karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çeken Özmen, olası Marmara depreminin sonuçlarına ilişkin de çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Özmen, “6 Şubat depremlerinden daha kötü bir manzarayla karşılaşma olasılığımız var” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN DEPREM GERÇEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

2023 yılından bu yana Türkiye’de büyük bir deprem yaşanmadığını belirten Özmen, bunun deprem riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı. Türkiye’nin çok sayıda diri fayla çevrili olduğunu söyleyen Özmen, deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.