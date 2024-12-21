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Uzman öğretmenlik süresi kaç yıl, 7 yıla düştü mü?

Uzman öğretmenlik süresi kaç yıl, 7 yıla düştü mü?
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Uzman öğretmenlik unvanı için gerekli süre 10 yıl olarak devam ediyor. Ancak detaylarda belirtilen şartlar ve tarih bilgileri öğretmenler için kritik öneme sahip. Uzman öğretmenlik süresi kaç yıl, 7 yıla düştü mü merak ediliyor. Peki, Uzman öğretmenlik süresi düştü mü, hangi ay baz alınıyor?

Uzman öğretmenlik süresi kaç yıl, 7 yıla düştü mü? Milli Eğitim Bakanlığı Şurası'nda alınan kararlar, öğretmenler için önemli değişiklikler içeriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla öğretmenlik mesleğine dair yeni düzenlemeler netleşmeye başladı. Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) kaldırılması ve sözleşmeli-kadrolu ayrımının sona erdirilmesi öğretmenleri yakından ilgilendirirken, uzman öğretmenlik süresi ve şartları da gündemde. Peki, uzman öğretmenlik süresi kaç yıl, 7 yıla düşürüldü mü? İşte detaylar…

UZMAN ÖĞRETMENLİK SÜRESİ KAÇ YIL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son düzenlemelerine göre, uzman öğretmen olabilmek için öğretmenlerin meslekte 10 yılını doldurması gerekiyor. Bu süre, öğretmenlerin bilgi, tecrübe ve yetkinlik kazanması adına bir temel oluşturuyor. Ayrıca uzman öğretmenlik sınavında başarılı olmak ve belirtilen eğitimleri tamamlamak da bu unvanı kazanmak için gereken şartlar arasında yer alıyor.

Uzman öğretmen unvanını kazanan eğitimciler, mesleklerinde daha ileri bir noktaya ulaşırken, maaşlarında da 2 bin lira artış sağlanıyor. Bu statüde en az 10 yılını dolduran ve gerekli sınavlardan başarıyla geçen öğretmenler ise başöğretmenlik unvanına terfi edebiliyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ?

Güncel düzenlemeler uzman öğretmenlik süresini düşürmeye yönelik bir değişiklik içermiyor. Öğretmenler arasında süre şartının 7 yıla düşürüleceği yönündeki söylentiler doğru değil. Hâlihazırda meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenler uzman öğretmenlik sürecine dahil olabiliyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK 7 YILA MI DÜŞTÜ?

Uzman öğretmenlik için belirlenen 10 yıllık süre şartı, değişmeden devam ediyor. Milli Eğitim Şurası'nda bu süreyi kısaltmaya yönelik bir düzenleme yapılmadığı gibi, uzman öğretmen olma sürecine dair mevcut kriterler de korunuyor. Dolayısıyla uzman öğretmenlik süresi şu an için 7 yıla indirilmiş değil.

UZMAN ÖĞRETMENLİK HANGİ TARİH, AY BAZ ALINIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzman öğretmenlik süreciyle ilgili tarih ve süreler net bir şekilde belirlendi. 18 Ekim 2024 itibarıyla aday öğretmen olarak görev yapanlar, 1 Eylül 2025'e kadar aday öğretmen statüsünde olacak ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na katılacak. Adaylık süreci tamamlandığında bu öğretmenlerin atanması gerçekleştirilecek.

Aynı tarihlerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar da adaylık sürecine tabi tutulacak. Uzman öğretmenlik unvanı için gerekli 10 yıllık süre ise öğretmenlerin meslekte geçirdiği toplam süre baz alınarak hesaplanacak.

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