Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek?

Uzaya kaç günde gidiliyor? Sorusu, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yola çıkacak olması nedeniyle araştırma konusu haline geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'ya görevinde başarılar diledi. Peki, Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek?

UZAYA KAÇ GÜNDE GİDİLİYOR?

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yola çıkacak. Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak ve 14 gün boyunca çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu kapsamında toplamda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek.

Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.