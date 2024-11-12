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Uzak Şehir oyuncuları kim?

Uzak Şehir oyuncuları kim?
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Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.Peki, Uzak Şehir oyuncuları kim?

Vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir oyuncuları kim?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Uzak Şehir oyuncuları kim?

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

İşte kadro:

Uzak Şehir oyuncuları kim?

Uzak Şehir oyuncuları kim?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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