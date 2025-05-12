Uzak Şehir Fikriye diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse'den ilk açıklama geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Uzak Şehir dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin güçlü kadın karakterlerinden Fikriye'nin projeden ayrılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu söylentilerin ardından, karaktere hayat veren usta oyuncu Nursel Köse'den ilk açıklama geldi. Uzak Şehir Fikriye diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse diziden neden ayrılıyor? İşte, merak edilenler…

NURSEL KÖSE UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehirde izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizide Alya'nın annesi Fikriye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nursel Köse, projeye planlanandan erken ayrılıyor. Normal şartlarda sezon sonuna kadar dizide kalması beklenen Köse'nin vedası, senaryodaki değişiklikler nedeniyle öne çekildi.

Uzak Şehir Fikriye diziden ayrılıyor mu

Oyuncunun diziden ayrılacağı haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak gelen bilgilere göre, Nursel Köse zaman zaman geri dönüş sahneleriyle dizide yer almaya devam edecek.

Fikriye karakterinin ayrılışının hikâyede nasıl bir yön değişikliğine yol açacağı ise izleyici tarafından merakla bekleniyor. Bu gelişme, Uzak Şehir'in takipçileri tarafından dikkatle izleniyor.