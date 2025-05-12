Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Uzak Şehir dizisinden beklenmedik veda! Uzak Şehir dizisinden kim ayrılıyor?

Uzak Şehir dizisinden beklenmedik veda! Uzak Şehir dizisinden kim ayrılıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir dizisinde izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Diziye damga vuran karakterlerden birinin projeye veda edeceği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Dizinin sıkı takipçileri "Uzak Şehir dizisinden kim ayrılıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Uzak Şehir dizisinden hangi oyuncu ayrılıyor, neden? İşte, detaylar…

Televizyon ekranlarının beğenilen dizilerinden Uzak Şehir'de izleyicileri şaşırtan bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Dizinin önemli karakterlerinden birinin projeye veda edeceği yönündeki söylentiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından dizinin hayranları " Uzak Şehir'de kim ayrılıyor?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İzleyiciler ayrılığın nedenini ve hangi oyuncuyu kapsadığını öğrenmek için detayları yakından takip ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinden ayrılan isim kim ve bu kararın arkasındaki sebep ne? İşte merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehirde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Alya'nın annesi Fikriye karakterini canlandıran usta oyuncu Nursel Köse, projeye beklenmedik bir şekilde veda etme kararı aldı. Daha önce sezon sonuna kadar devam etmesi beklenen karakterin ayrılığı, senaryodaki değişiklikler nedeniyle öne alındı.

Uzak Şehir dizisinden beklenmedik veda! Uzak Şehir dizisinden kim ayrılıyor?Uzak Şehir dizisinden kim ayrılıyor

Nursel Köse'nin diziden ayrılması, sosyal medyada ve dizi takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Öte yandan, oyuncunun diziden tamamen kopmayacağı; bazı sahnelerde geri dönüş (flashback) yöntemiyle hikâyeye katkı sunmaya devam edeceği öğrenildi.

Fikriye karakterinin vedasının, dizinin genel hikâyesinde nasıl bir kırılma noktası yaratacağı ise şimdiden merak konusu. Gelişmeler, dizinin sıkı izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.