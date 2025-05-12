Uzak Şehir dizisinden beklenmedik veda! Uzak Şehir dizisinden kim ayrılıyor?

Televizyon ekranlarının beğenilen dizilerinden Uzak Şehir'de izleyicileri şaşırtan bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Dizinin önemli karakterlerinden birinin projeye veda edeceği yönündeki söylentiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından dizinin hayranları " Uzak Şehir'de kim ayrılıyor?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İzleyiciler ayrılığın nedenini ve hangi oyuncuyu kapsadığını öğrenmek için detayları yakından takip ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinden ayrılan isim kim ve bu kararın arkasındaki sebep ne? İşte merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehirde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Alya'nın annesi Fikriye karakterini canlandıran usta oyuncu Nursel Köse, projeye beklenmedik bir şekilde veda etme kararı aldı. Daha önce sezon sonuna kadar devam etmesi beklenen karakterin ayrılığı, senaryodaki değişiklikler nedeniyle öne alındı.

Uzak Şehir dizisinden kim ayrılıyor

Nursel Köse'nin diziden ayrılması, sosyal medyada ve dizi takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Öte yandan, oyuncunun diziden tamamen kopmayacağı; bazı sahnelerde geri dönüş (flashback) yöntemiyle hikâyeye katkı sunmaya devam edeceği öğrenildi.

Fikriye karakterinin vedasının, dizinin genel hikâyesinde nasıl bir kırılma noktası yaratacağı ise şimdiden merak konusu. Gelişmeler, dizinin sıkı izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.