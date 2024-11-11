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Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor?

Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor?
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Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in konusu merak ediliyor. İzleyiciler, dizide hangi oyuncuların yer aldığını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Aşk, dram ve entrikaların iç içe geçtiği hikaye, izleyiciyi uzak bir şehirde geçen etkileyici olaylarla buluşturmayı hedefliyor. Peki, Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşk ve aile bağlarının anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer bulunuyor.

Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Uzak Şehir oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi oyuncular yer alıyor.

Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

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