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Uzak Şehir Cihan kim?

Uzak Şehir Cihan kim?
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"İlyas Çakırbeyli" ve "Doktor Hakan" karakterleriyle televizyon seyircisinin beğenisini kazanan Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisinde aşiret reisi rolüyle ekranlara döndü. Peki, Uzak Şehir Cihan kim?

Cihan karakteri için, dış görünüşünü değiştiren Akbaba, dalgalı saçlarına veda etti. Yakışıklı oyuncu, saçlarını kestirirken kilo da verdi. Yeni imajıyla sosyal medyadan paylaşımlar yapan Ozan Akbaba, hayranlarından tam not aldı. Uzak Şehir Cihan kim?

UZAK ŞEHİR CİHAN KİM?

Albora ve Baybars aileleri arasında intikam savaşının da yaşanacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

Ozan Akbaba, Cihan rolüyle Mardin'in önde gelen aşiretlerinden Albora ailesinin reisi Cihan Albora'ya hayat verecek. Cihan Albora'nın yolu, abisi Boran'ın ölümünün ardından abisinin eşi Alya (Sinem Ünsal) ile kesişecek.

Uzak Şehir Cihan kim?

OZAN AKBABA KİMDİR?

Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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