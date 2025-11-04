Söz ve müziği Aksu'ya ait olan "Çek Tetiği" adlı eseri, Ozan Akbaba'nın yorumuyla dinleyiciyle buluştu. Şarkının yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz kısa sürede yoğun ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı. Uzak Şehir"Çek Tetiği" şarkı sözleri!

UZAK ŞEHİR "ÇEK TETİĞİ" ŞARKI SÖZLERİ!

Türk müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu, Kanal D'nin fenomen dizisine "de Mardin"den sonra bir kez daha özel bir şarkıyla katkı sundu. Söz ve müziği Aksu'ya ait olan "Çek Tetiği", oyuncu Ozan Akbaba'nın güçlü sesiyle dinleyiciyle buluştu. Tanıtımın yayınlanmasının ardından kısa sürede büyük beğeni toplayan parça, izlenme rekorları kırdı.

AŞKIN DİLİ: "KİRPİĞİN OK GÖZÜN HANÇER"

Şarkının, dizideki Cihan ile Alya'nın tutkulu hikâyesini anlatan sözleri ve Ozan Akbaba'nın duygulu yorumuyla öne çıkması izleyicilerden tam not aldı.

"Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben; düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben" dizeleriyle aşkın acısını ve derinliğini anlatan parça, kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaştı.

ÇEK TETİĞİ ŞARKI SÖZLERİ

Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım

Gün oldu ayıp örtbaslara

/

Gün oldu çamura battım

Gün oldu ayıp örtbaslara

/

Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben

/

Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben

/

Çek, çek, çek tetiği

Vur sineme, sineme

Bir dağın yamacına koy beni

/

Çek, çek, çek tetiği

Yar vurmuş, kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni, beni, beni

Oy beni, beni, beni