Haberler

Uzak Şehir "Çek Tetiği" şarkı sözleri!

Uzak Şehir 'Çek Tetiği' şarkı sözleri!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, Kanal D'nin sevilen dizisine "de Mardin"in ardından yepyeni bir armağan daha sundu. İşe, Uzak Şehir "Çek Tetiği" şarkı sözleri!

Söz ve müziği Aksu'ya ait olan "Çek Tetiği" adlı eseri, Ozan Akbaba'nın yorumuyla dinleyiciyle buluştu. Şarkının yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz kısa sürede yoğun ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı. Uzak Şehir"Çek Tetiği" şarkı sözleri!

UZAK ŞEHİR "ÇEK TETİĞİ" ŞARKI SÖZLERİ!

Türk müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu, Kanal D'nin fenomen dizisine "de Mardin"den sonra bir kez daha özel bir şarkıyla katkı sundu. Söz ve müziği Aksu'ya ait olan "Çek Tetiği", oyuncu Ozan Akbaba'nın güçlü sesiyle dinleyiciyle buluştu. Tanıtımın yayınlanmasının ardından kısa sürede büyük beğeni toplayan parça, izlenme rekorları kırdı.

AŞKIN DİLİ: "KİRPİĞİN OK GÖZÜN HANÇER"

Şarkının, dizideki Cihan ile Alya'nın tutkulu hikâyesini anlatan sözleri ve Ozan Akbaba'nın duygulu yorumuyla öne çıkması izleyicilerden tam not aldı.

"Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben; düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben" dizeleriyle aşkın acısını ve derinliğini anlatan parça, kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaştı.

Uzak Şehir 'Çek Tetiği' şarkı sözleri!

ÇEK TETİĞİ ŞARKI SÖZLERİ

Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım

Gün oldu ayıp örtbaslara

/

Gün oldu çamura battım

Gün oldu ayıp örtbaslara

/

Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben

/

Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben

/

Çek, çek, çek tetiği

Vur sineme, sineme

Bir dağın yamacına koy beni

/

Çek, çek, çek tetiği

Yar vurmuş, kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni, beni, beni

Oy beni, beni, beni

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 532.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ulaşıma kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.