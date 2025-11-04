Uzak Şehir "Çek Tetiği" şarkı sözleri!
UZAK ŞEHİR "ÇEK TETİĞİ" ŞARKI SÖZLERİ!
Türk müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu, Kanal D'nin fenomen dizisine "de Mardin"den sonra bir kez daha özel bir şarkıyla katkı sundu. Söz ve müziği Aksu'ya ait olan "Çek Tetiği", oyuncu Ozan Akbaba'nın güçlü sesiyle dinleyiciyle buluştu. Tanıtımın yayınlanmasının ardından kısa sürede büyük beğeni toplayan parça, izlenme rekorları kırdı.
AŞKIN DİLİ: "KİRPİĞİN OK GÖZÜN HANÇER"
Şarkının, dizideki Cihan ile Alya'nın tutkulu hikâyesini anlatan sözleri ve Ozan Akbaba'nın duygulu yorumuyla öne çıkması izleyicilerden tam not aldı.
"Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben; düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben" dizeleriyle aşkın acısını ve derinliğini anlatan parça, kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaştı.
ÇEK TETİĞİ ŞARKI SÖZLERİ
Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda
Gün oldu çamura battım
Gün oldu ayıp örtbaslara
/
Gün oldu çamura battım
Gün oldu ayıp örtbaslara
/
Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben
Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben
/
Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben
Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben
/
Çek, çek, çek tetiği
Vur sineme, sineme
Bir dağın yamacına koy beni
/
Çek, çek, çek tetiği
Yar vurmuş, kurşun ne ki
Doğursun anam bir daha beni, beni, beni
Oy beni, beni, beni