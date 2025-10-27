Uzak Şehir canlı izle: Uzak Şehir kesintisiz, HD nerden izlenir?

Popüler dizi Uzak Şehir, izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Diziyi HD ve kesintisiz canlı izlemek isteyenler, resmi yayıncılar ve dijital platformlar üzerinden kolayca erişim sağlayabiliyor. İzleyiciler, bölümleri anlık olarak kaçırmadan izleyebilmek için yayın saatlerini ve platform bilgilerini kontrol edebiliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR CANLI İZLE

Uzak Şehir canlı izlemek için tıklayın.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakat işlediği suçunun sonucunda gözaltına alınınca, Cihan annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini artık kontrol edemediği noktaya gelir. Alya'nın adalet için verdiği savaşta Cihan da tarafını belli edince, kurtarılmaya bekleyen Sadakat de gittikçe yalnızlaşır. Alya ise Sadakat'i tek bir şartla onu içeriden çıkarmayı kabul eder. Sadakat'in cevabı kendi geleceğini belirlerken, hangi umudunun yok olmasına da sebep olur?

Diğer taraftan Zerrin'in hâlâ bulunamamış olması herkesi büyük bir endişeye sürükler. Ecmel'in bu konudaki korkusu ise diğerlerinden farklıdır. Herkesten önce kızını o bulmak isterken, Şahin'i arayan Zerrin olayın seyrini değiştirir. Kaya da Şahinler gibi Zerrin'in tutulduğu yere giderken bir tuzağın içine çekildiğinin farkında değildir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir dizisi Alya Albora'nın eşi Boran'ın ölümünün ardından Kanada'dan cenazesini Mardin'e getirmesiyle başlıyor. Küçük oğlu Cihan Deniz'le birlikte Mardin'e gelen Alya, eşinin karanlık yüzü ve ailesiyle karşı karşıya kalıyor. Kayınvalidesi tarafından eşinin kardeşi Cihan'la evlenmesi ya da gitmesi için şart konan Alya, mecburi bir evliliğe adım atıyor. Ancak bölümler ilerledikçe Alya ve Cihan arasındaki ilişki yerini aşka bırakmaya başlıyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU