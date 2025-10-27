Haberler

Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir hangi günler, saat kaçta yayınlanıyor?

ATV'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam ekranda olacak mı? Dizinin hangi günler ve saatlerde yayınlandığı da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir hangi günler, saat kaçta yayınlanıyor?

ATV'nin ekranların beğeniyle izlenen dizisi Uzak Şehir, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve hangi günler ekranda olduğu, hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Pazartesi akşamları saat 20:00'de ekranlara gelen Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hem drama hem de aksiyon dolu sahneler sunuyor. Dizinin yayın günleri ve saatleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, izleyicilerle her hafta ekran başında buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle büyük beğeni toplayan dizi, Pazartesi akşamları saat 20:00'de yayınlanıyor. Dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakat işlediği suçunun sonucunda gözaltına alınınca, Cihan annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini artık kontrol edemediği noktaya gelir. Alya'nın adalet için verdiği savaşta Cihan da tarafını belli edince, kurtarılmaya bekleyen Sadakat de gittikçe yalnızlaşır. Alya ise Sadakat'i tek bir şartla onu içeriden çıkarmayı kabul eder. Sadakat'in cevabı kendi geleceğini belirlerken, hangi umudunun yok olmasına da sebep olur?

Diğer taraftan Zerrin'in hâlâ bulunamamış olması herkesi büyük bir endişeye sürükler. Ecmel'in bu konudaki korkusu ise diğerlerinden farklıdır. Herkesten önce kızını o bulmak isterken, Şahin'i arayan Zerrin olayın seyrini değiştirir. Kaya da Şahinler gibi Zerrin'in tutulduğu yere giderken bir tuzağın içine çekildiğinin farkında değildir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir dizisi Alya Albora'nın eşi Boran'ın ölümünün ardından Kanada'dan cenazesini Mardin'e getirmesiyle başlıyor. Küçük oğlu Cihan Deniz'le birlikte Mardin'e gelen Alya, eşinin karanlık yüzü ve ailesiyle karşı karşıya kalıyor. Kayınvalidesi tarafından eşinin kardeşi Cihan'la evlenmesi ya da gitmesi için şart konan Alya, mecburi bir evliliğe adım atıyor. Ancak bölümler ilerledikçe Alya ve Cihan arasındaki ilişki yerini aşka bırakmaya başlıyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

  • Ozan Akbaba – Cihan Albora
  • Sinem Ünsal – Alya Albora
  • Gonca Cilasun – Sadakat Albora
  • Kuzey Gezer – Deniz Cihan Albora
  • Müfit Kayacan – Ecmel Albora
  • Alper Çankaya – Şahin Albora
  • Ferit Kaya – Demir Baybars
  • Sahra Şaş – Nare Albora Bulut
  • Atakan Özkaya – Kaya Albora
  • Dilin Döğer – Zerrin Albora
  • Nazmi Kırık – Nadim Baybars
  • İlkay Kayku – Fidan Albora
