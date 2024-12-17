Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir son bölümde ne oldu?

Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Sevilen dizi Uzak Şehir her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 7. bölüm fragmanı merakla beklenirken, dizinin son bölümünde yaşanan olaylar heyecanı doruklara taşıdı. Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları veriyor. Uzak Şehir dizisi 7. bölüm fragmanı izleyicilerin yoğun ilgisini topladı. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler, dizinin takipçilerini büyük bir merak içinde bıraktı. Peki, Uzak Şehir son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakat'in Alya'yı vurması ve gerçeğin Alya'dan saklanması beraberinde getirdiği sorunları da çığ gibi büyütmeye başlatır.Cihan annesinin yaptığı hatayı düzeltmeye çalışırken öte yandan da Ecmel, Sadakat 'in açtığı yolu kendi lehine çevirmeye çalışır. Şahin'in babasından öğrendiği gerçek Albora ailesindeki tüm dengeleri değiştirirken bundan zararlı çıkan kim olacaktır? Kardeşliğin anlamı kimin için dürüstlük kimin için ihanet olacaktır?

Alya'nın kendini vuranın kim olduğunu sorgulamaya başlaması Cihan'ı köşeye sıkıştırır ama Sadakat, gerçeği Alya'ya meydan okurcasına itiraf eder; Alya'yı vuran kendisidir. Ve Cihan'a da evlenirse gidip teslim olacağını söyleyerek, Alya ve kendisi arasında bir seçim yapmaya zorlar. Ancak beklenmedik olanla, kararı vermek Cihan'a değil Alya'ya kalacaktır.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir, Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de yayınlanıyor.

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