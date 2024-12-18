Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Uzak Şehir 7. fragmanı izle!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakat'in Alya'yı vurması ve gerçeğin Alya'dan saklanması beraberinde getirdiği sorunları da çığ gibi büyütmeye başlatır.Cihan annesinin yaptığı hatayı düzeltmeye çalışırken öte yandan da Ecmel, Sadakat 'in açtığı yolu kendi lehine çevirmeye çalışır. Şahin'in babasından öğrendiği gerçek Albora ailesindeki tüm dengeleri değiştirirken bundan zararlı çıkan kim olacaktır? Kardeşliğin anlamı kimin için dürüstlük kimin için ihanet olacaktır? Alya'nın kendini vuranın kim olduğunu sorgulamaya başlaması Cihan'ı köşeye sıkıştırır amaSadakat,gerçeği Alya'yameydan okurcasına itiraf eder; Alya'yı vuran kendisidir.Ve Cihan'a daevlenirse gidip teslim olacağını söyleyerek, Alya ve kendisi arasında bir seçim yapmaya zorlar. Ancak beklenmedik olanla, kararı vermek Cihan'a değil Alya'ya kalacaktır.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

Uzak Şehir her Pazartesi Kanal D ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCULARI

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer

UZAK ŞEHİR 7. FRAGMANI İZLEME LİNKİ!