Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var

İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan

Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Annem seni kıskandırmaya çalışıyor!" Alya ve Cihan'ın arasına gölge düşürmeye çalışan Sadakat, kendince Alya'ya kuma getirmiştir. Bu durumu garipseyen Alya, soluğu Cihan'ın yanında alır. Cihan ise gerçekleri Alya'ya tane tane anlatmaya çalışır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzak Şehir dizisinin 8. bölümünde Cihan büyük bir savaşın içine giriyor!

Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür. Alya Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat 'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir. Sadakat Alya'yı her bir koldan sıkıştırmaya çalışırken en güçlü silahı olarak da Cihan Deniz'i görür. Konu anneliği olunca gözü hiçbir şey görmeyen Alya, oğlunu Sadakat 'ten korumak için karşısında ne kadar sağlam kalabilecektir? Şahin'in Cihan'la arasının bozulmasını fırsat bilen Ecmel, oğlunu Alboraların başına getirmek için düğmeye basar. Şahin babasının dolduruşuyla bastığı tetik hem Nare'yle olan geleceğini hem de Albora ailesindeki yerini tamamıyla değiştirmeye neden olur. Sadakat ezeli düşmanları olarak gördüğü Ecmel ve Alya'ya yaptıklarının bedelini ödetmek için ikisine de ayrı ayrı savaş açar. Tarafsız bölgede kalamayan Cihan, yara almadan bu savaşta kendini, ailesini koruyabilecek midir?

Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya ve Cihan, aynı otelde kalacak!

Alya ve Cihan, aynı otelde farklı odalarda kalacak. Cihan'ın otelde kalacağını öğrenen Alya, ne yapacak?

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLE
UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

O ülkede kumarhaneleri yasallaştırdılar
img

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
img

İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Uzak Şehir CANLI izle! 13 Ocak Uzak Şehir, 9. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! ÇORUM FK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çorum-İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki (Trendyol 1. Lig) Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi günü hangi diziler var? 10 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Hamburg - İstanbul Hattı filmi İstanul'da nerede çekildi? Hamburg - İstanbul Hattı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? SON DAKİKA Fatih Aydın nerede? Esra Erol Fatih Aydın olayında son durum nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? CANLI maç izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ocak günün maçları nereden izlenir? Immobile ayrılıyor mu, gidecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.