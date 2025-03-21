Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı İZLE! Alya'nın annesi Albora Konağı'na neden geldi?

Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin gündemine oturdu. Özellikle dizinin takipçileri, Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı ile neler olacağını öğrenmek için heyecanla ekran başına kilitlendi. Fragmanda öne çıkan sahneler, yeni bölümde önemli gelişmelerin yaşanacağının sinyalini verdi. Peki, Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı izleyenlere hangi ipuçlarını veriyor? Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı İZLE!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir'in Zerrin üzerinden Cihan'lardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kaya'dan Zerrin'in Demir'le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nare'yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır. Alya ve Cihan'ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya'nın canını yakmak için Cihan'ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler. Alya'nın Boran'ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması onu Cihan'ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya, Cihan'a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömmesine mi neden olacaktır?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir'in 19. bölümü, izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor. Alya'nın annesinin gelişiyle birlikte konakta yaşanacak gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm, 24 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM FRAGMANI