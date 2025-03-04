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Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı İZLE! Uzak Şehir son bölümde neler oldu?

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı İZLE! Uzak Şehir son bölümde neler oldu?
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Popüler dizi Uzak Şehir'in 17. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde Alya ve Cihan'ın ilişkisi kritik bir dönemece giriyor. İzleyiciler, Alya'nın Cihan'dan boşanıp boşanmayacağını merak ediyor.

Cihan, annesinin Alya'ya boşanma karşılığında yaptığı teklifi öğreniyor. Bu durum, çiftin arasındaki gerilimi artırıyor. Uzak Şehir 17. bölüm fragmanında, Alya ve Cihan'ın ilişkisine dair önemli ipuçları yer alıyor. Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir 17. bölüm fragmanında neler oluyor? Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya Cihan'ın Mine'yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat'i bulur. Alya'nın Cihan'a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya'ya boşanması için baskı uygular. Sadakat'in sunduğu teklifi düşünen Alya kendisi için mi yoksa Sadakat'in çıkarı için mi karar verecektir?

Kaya'nın Zerrin'le evlenmeye çalışması büyük felaketleri de beraberinde getirir. Alya'nın onların aşkına sahip çıkıp peşlerinden gitmesi tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içine düşmesine sebep olurken Şahin'in geleceğini karanlığa sürükler. Cihan yeni bir kan davası doğmaması için karşı tarafla anlaşma sağlamak için uğraşır.

Alya, Mine gerçeğini bir türlü kabullenemediğinden duyguları kıskançlık ve nefret arasındaki o ince çizgide gidip gelir. Kendini Cihan'ın Mine'yle olan ilişkisinde sorun olarak kabul edip bir karar alır. Bu kararı öğrenen Cihan ne yapacaktır?

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı İZLE! Uzak Şehir son bölümde neler oldu?Uzak Şehir 16. bölüm

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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